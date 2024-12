POL-FR: Waldkirch/Elztal: Serie von Diebstählen aus Fahrzeugen

Freiburg (ots) - Am Samstag, 07.12.2024, gegen 10:25 Uhr, ist die Polizei zu einem vermeintlichen Einbruchsversuch in die Waldshuter Schmittenau gerufen worden. Eine 50jähriger Bewohnerin hatte eine lauten Knall an ihrer Terrassentüre wahrgenommen. Bei der Nachschau fand sie einen fremden, braun-schwarzen Hund in ihrer Wohnung vor. Der herumstürmende Hund verließ kurz darauf das Zimmer. Eine Blutspur lässt vermuten, ...

