POL-FR: Rheinfelden: Feuerwehreinsatz in der Augster Straße

Freiburg (ots)

Am Samstag, 07.12.2024, gegen 16.30 Uhr, wurde die Feuerwehr wegen einem ausgelösten Rauchmelder in ein Haus in der Augster Straße gerufen. Niemand öffnete die Tür, sodass sich die Feuerwehr über ein Fenster Zugang zu dem Haus verschaffte. Ursächlich für den ausgelösten Rauchmelder war wohl ein nicht richtig ziehender Kamin, was zu einer Rauchentwicklung in dem Haus führte. Das Haus wurde von der Feuerwehr gelüftet. Es wurde niemand verletzt. Es sei kein Sachschaden entstanden. Die Bewohner des Hauses wurden im Nachgang über den Einsatz informiert.

