Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schwarmstedt/Bispingen: Versuchte Einbrüche bei Rettungsdiensten; Soltau: In leerstehendes Wohnhaus eingebrochen; Schneverdingen: Nackter Mann in der Heide; Walsrode: Mann nach Unfall schwer verletzt

Heidekreis (ots)

16.07.2024 / Versuchte Einbrüche bei Rettungsdiensten

Schwarmstedt/Bispingen: Gleich zwei Mal versuchten Unbekannte in Gebäude von Rettungsdiensten einzudringen. In der Zeit von Sonntag, 21:00 Uhr, bis Montag, 23:00 Uhr, schlugen Täter die äußere Plexiglasscheibe einer Tür ein, die zur Fahrzeughalle der Johanniter-Unfall-Hilfe in der Celler Straße in Schwarmstedt führt. Ein Eindringen erfolgte nicht, weil die innere Plexiglasscheibe standhielt. Zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag versuchten Unbekannte dann in die Rettungswache des Deutschen Roten Kreuzes in Bispingen zu gelangen. Der Plan, die Eingangstür mit einem spitzen Gegenstand zu öffnen, scheiterte jedoch. In beiden Fällen blieb es bei einem Sachschaden. Hinweise zu den Taten und/oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen nehmen die Polizeiwachen in Schwarmstedt (Tel. 05071-800350) und Bispingen (Tel. 05194-982460) entgegen.

15.07.2024 / In leerstehendes Wohnhaus eingebrochen

Soltau: In der Zeit vom 08.07.2024 bis 15.07.2024 verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem leerstehenden Wohnhaus in der Walsroder Straße. Im Inneren wurden diverse Kupferrohre von den Heizkörpern entfernt. Zudem erlangten die Täter Werkzeug im Wert von etwa 8.000 Euro. Abschließend besprühten die Diebe den gesamten Fußboden mit Löschpulver. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

16.07.2024 / Nackter Mann in der Heide

Schneverdingen: Am Dienstagmittag erhielt die Polizei mehrere Mitteilungen über einen nackten Spaziergänger im Naturschutzgebiet Osterheide. Der 79-jährige Mann aus dem Landkreis Harburg konnte schließlich angetroffen werden. Er führte lediglich einen Rucksack sowie ein kurzes Handtuch mit sich. Trotz Hinweis auf einen bestehenden Nacktwanderweg, zeigte sich der Mann nur bedingt einsichtig. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

16.07.2024 / Mann nach Unfall schwer verletzt

Walsrode: Am Dienstagvormittag übersah ein 84-jähriger Autofahrer einen 33-jährigen Mann, der am Fahrbahnrand der Schulstraße arbeitete. Nach dem Zusammenstoß stieß das Auto des Unfallverursachers noch gegen ein geparktes Fahrzeug und durchbrach abschließend einen Gartenzaun. Der 33-Jährige wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

