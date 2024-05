POL-F: 240523 - 0539 Frankfurt - Sachsenhausen: Verkehrsunfall mit Streifenwagen - Fußgänger schwer verletzt

Frankfurt (ots) - (ha) Am Mittwochabend (22. Mai 2024) erbeutete ein bislang unbekannter Täter Bargeld und diversen Schmuck durch einen Trickbetrug mittels "Schockanruf" bei einer älteren Dame. Die 93-jährige Geschädigte erhielt nach derzeitigen Erkenntnissen gegen 18 Uhr in ihrer Wohnung in der ...

mehr