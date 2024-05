POL-F: 240523 - 0536 Frankfurt - Innenstadt: Versuchter Raub - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) - (yi) Zwei bislang unbekannte Täter brachen gestern Abend (21. Mai 2024) in eine im ersten Obergeschoss befindliche Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Wagengasse ein. Gegen 20:35 Uhr lehnten die Unbekannten eine Leiter an den Balkon der Wohnung. Einer der beiden kletterte sodann darauf und ...

mehr