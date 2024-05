Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240521 - 0533 Frankfurt-Eschersheim: Öffentlichkeitsfahndung - Polizei bittet um Mithilfe - Nachtrag zur Meldung 240211 - 0157: 21-Jährige auf der Straße angegriffen und beraubt

Bild-Infos

Download

Frankfurt (ots)

Am 10.02.2024 wurde die 21-jährige Geschädigte am Lindenbaum von einem bislang unbekannten Mann ihres Schmucks beraubt. In weiterer Folge stach der unbekannte Täter mit einem Messer in den Oberbauch der Geschädigten und flüchtete.

In diesem Zusammenhang wurde ein Phantombild des unbekannten Täters erstellt.

Die Frankfurter Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 51499 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell