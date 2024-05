POL-F: 240521 - 0531 Frankfurt-Westend: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) - (lo) Am Freitagvormittag (17.05.2024) kam es in der "Neue Mainzer Straße" zu einem Trickdiebstahl, bei dem Trickdiebe durch Ablenkung rund 19.000 Euro erbeutete. Gegen 10.15 Uhr hob ein 23-Jähriger Bargeld von einem Geldautomaten ab. Als er in seinem Fahrzeug saß, klopfte es an der Scheibe und ein ihm unbekannter Mann machte ihn darauf aufmerksam, dass er einige Geldscheine verloren habe. Auf dem ...

mehr