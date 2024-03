Polizei Hagen

POL-HA: Mann bei häuslicher Gewalt mit kochendem Wasser verletzt

Hagen-Altenhagen (ots)

Während eines Streits mit seiner Ehefrau wurde ein Hagener am Mittwoch (13.03.) mit kochendem Wasser verletzt. Der Mann verständigte am späten Nachmittag die Polizei. Als die Beamten in Altenhagen eintrafen, schilderte die 33-jährige Ehefrau, dass ein Konflikt des Paares eskaliert sei. Ihr Mann habe sie mehrfach in das Gesicht geschlagen. Zunächst gab sie an, sich mit dem kochenden Wasser gewehrt zu haben. Später korrigierte sie ihre Angaben. Sie habe lediglich Tee vorbereitet, dabei sei ihr der Wasserkocher runtergefallen. Es sei in der Vergangenheit bereits häufig zu Streitigkeiten mit anschließenden körperlichen Übergriffen gekommen, welche sie jedoch nie gemeldet habe. Ihr Mann gab an, dass die 33-Jährige während des Konfliktes Wasser aufkochte und dann gezielt über ihn goss. Er wollte eigenständig einen Arzt aufsuchen. Die 33-Jährige war im Gesicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Sie erhielt eine Wohnungsverweisung und ein zehntägiges Rückkehrverbot. Die Polizisten fertigten eine Strafanzeige. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei. (arn)

