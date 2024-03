Polizei Hagen

POL-HA: Gemeinsam im Einsatz - Schwerpunktdienst der Polizei Hagen und städtischer Ordnungsdienst halten Kontrolldruck am Hauptbahnhof sowie in Altenhagen und Wehringhausen hoch

Hagen-Mitte (ots)

Zu Beginn der Woche fand zum wiederholten Mal ein gemeinsamer Kontrolleinsatz von Beamten des Schwerpunktdienstes der Hagener Polizei und dem städtischen Ordnungsdienst der Stadt Hagen statt. Am Dienstag (12.03.2024) führten die Einsatzkräfte in den Nachmittagsstunden Personen- und Fahrzeugkontrollen am Hauptbahnhof, in Wehringhausen sowie in Altenhagen durch. Dabei fertigte der städtische Ordnungsdienst eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Urinierens in der Öffentlichkeit und leitete zwei weitere Verfahren wegen des aufdringlichen Bettelns ein. Sie führten darüber hinaus mehrere Jugendschutzkontrollen durch und ahndeten 60 Parkverstöße. Die Polizeibeamten leiteten zwei Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz ein und zeigten einen Mann wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz an. Außerdem legten die Beamten am Ende des Einsatzes Anzeigen und Berichte wegen erkannter Verstöße gegen ein Bereichsbetretungsverbot sowie gegen das Waffengesetz vor. Um den Kontrolldruck in den genannten Bereichen aufrechtzuerhalten und die öffentliche Sicherheit und Ordnung am Hagener Hauptbahnhof weiter zu verbessern, sind bereits weitere Kontrollen geplant. (sen)

