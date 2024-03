Polizei Hagen

POL-HA: Jugendliche betreten unbefugt Lagerhalle

Hagen-Haspe (ots)

Am Dienstagabend (12.03.2024) wurden der Polizei vier Personen gemeldet, die sich in unbefugt in einer Lagerhalle in der Straße Preselweg aufhalten. Eine alarmierte Polizeistreife traf gegen 22.25 Uhr in der Halle auf vier Jugendliche im Alter zwischen 15 und 17 Jahren. Diese gaben gegenüber der Polizei an, dass die Tür der Halle offenstand. Aus Langeweile seien sie dann durch die Tür gegangen. Ein Zeuge konnte allerdings berichten, dass die Tür durch die Jugendlichen gewaltsam aufgetreten worden ist. Die vier Jugendlichen wurden angezeigt. Währen der Kontrolle versuchte ein 15-Jähriger ein sogenanntes Butterfly-Messer unauffällig beiseite zu werfen. Hierzu wurde er von den Beamten befragt und gab an, dass ihm das Messer nicht gehöre. Der Jugendliche wurden wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (sch)

