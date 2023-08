Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (385/2023) Durch Ausweichmanöver Gartenzaun beschädigt - Mutmaßliche Verursacherin flüchtet

Göttingen (ots)

Duderstadt, Ortsteil Gerblingerode, Taubenfuhr Ecke Musikantenweg

Mittwoch, der 09. August 2023, gegen 13:05 Uhr

DUDERSTADT (lg) - Im Abbiegevorgang vom Musikantenweg in die Straße Taubenfuhr, ist eine Autofahrerin am vergangenen Mittwoch (09.08.23) in Gerblingerode (Landkreis Göttingen) zur Mittagszeit in einen Gartenzaun gefahren, um einem entgegenkommenden Auto auszuweichen. Die Autofahrerin wurde hierbei nicht verletzt.

Ersten Ermittlungen zufolge ist die 36-jährige Autofahrerin vom Musikantenweg in die Straße "Taubenfuhr" abgebogen, als ihr mittig der Fahrbahn ein mutmaßlich heller Kleinwagen entgegenkam. Die Fahrzeugführerin des Kleinwagens soll nach Angaben der Geschädigten zwischen 40 und 50 Jahre alt gewesen sein. Neben dem Kleinwagen soll sich eine Radfahrerin, ebenfalls ca. 40 Jahre alt, befunden haben, die möglicherweise von der Unbekannten überholt wurde.

Im daraus resultierenden Ausweichmanöver touchierte die 36-Jährige den Zaun einer Kindertagespflege. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von schätzungsweise 1.600 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Zeugen, insbesondere die Fahrradfahrerin oder Fahrerin des Kleinwagens, die sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Duderstadt unter Telefon 05527- 84610 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell