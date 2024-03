Polizei Hagen

POL-HA: Versuchter Telefonbetrug - 69-jährige Frau erkennt betrügerische Masche und beendet Telefonat

Hagen-Haspe (ots)

Am Sonntagvormittag (12.03.2024) erkannte eine 69-jährige Frau in Haspe eine Betrugsmasche am Telefon und beendete das Telefonat. Gegen 11.00 Uhr rief sie ein unbekannter Mann mit unterdrückter Rufnummer an und gab sich als Polizist aus. Unmittelbar nachdem der Betrüger ihr mitteilte, dass ihr Sohn in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt sei, erkannte die Hagenerin die betrügerische Absicht des Anrufs und legte auf. An dieser Stelle weist die Polizei Hagen erneut darauf hin, dass Telefonbetrüger auf unterschiedlichste Art und Weise versuchen, ihre Opfer zur Herausgabe personenbezogener Daten oder auch von Bargeld und Schmuck zu bringen. Beenden sie derartige Telefonate umgehend und prüfen Sie diese innerhalb Ihrer Familie oder Ihres Bekanntenkreises auf Seriosität. Kontaktieren Sie die Polizei, falls der Verdacht des Betruges aufkommen sollte. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell