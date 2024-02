Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Geparkten Wagen angefahren

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Mosse;

Unfallzeit: 19.02.2024, zwischen 14.00 Uhr und 15.55 Uhr;

Viele Anwohner hatten ihre Autos am Rand des Wirtschaftsweges Mosse in Bocholt geparkt. Sie konnten aufgrund einer Baumaßnahme nicht zu ihren Häusern gelangen. An einem dieser Fahrzeuge, einem schwarzen VW Tiguan, hinterließ ein Unbekannter einen Schaden, der sich über die komplette Beifahrerseite erstreckt. Zu dem Geschehen unweit der Einmündung Zeisigweg kam es am Montag, zwischen 14.00 Uhr und 15.55 Uhr. Ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein, entfernte sich der Unfallverursacher. Das Verkehrskommissariat Bocholt nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (02871) 2990 entgegen. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell