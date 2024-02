Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Renault beschädigt

Gescher (ots)

Unfallort: Gescher, Mühlengrund;

Unfallzeit: 17.02.2024, zwischen 16.00 Uhr und 17.00 Uhr;

Als ein Autofahrer am Samstagabend gegen 17.00 Uhr zu seinem geparkten Wagen zurückkam, bemerkte er einen Schaden an der rechten Fahrzeugseite. Nach Angaben des Mannes hatte er den grauen Peugeot unbeschädigt am Samstag gegen 16.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes abgestellt. Ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein, ist nach derzeitigem Ermittlungsstand ein Unbekannter nach einem Zusammenstoß weggefahren. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell