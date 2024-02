Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Autofahrt endet im Straßengraben

Fahrer alkoholisiert

Velen (ots)

Unfallort: Velen, Kreisstraße 15 (Nordvelener Straße);

Unfallzeit: 18.02.2024, 15.45 Uhr;

Das Display eines Atemalkoholgeräts zeigte am Sonntagnachmittag einen Wert an, der auf eine Blutalkoholkonzentration von rund 1,5 Promille sprach. In das Gerät hatte der Fahrer eines Autos gepustet, dessen Fahrt in Velen abseits der Straße im Graben geendet war. Der 40-Jährige hatte zuvor die Nordvelener Straße in Fahrtrichtung Bundestraße 525 befahren. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe, um die Blutalkoholkonzentration exakt bestimmen zu können. Der Fahrer eines Abschleppers kümmerte sich um den Wagen. Nun folgt ein Strafverfahren. Den Führerschein stellten Polizisten sicher. (db)

