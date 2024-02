POL-BOR: Ahaus - Mercedes auf Anwohnerparkplatz beschädigt

Borken (ots) - Tatort: Borken, Neutor; Tatzeit: zwischen 16.02.2024, 19.00 Uhr, und 17.02.2024, 08.45 Uhr; 17 Fahrräder aus einem Ausstellungsraum entwendet haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag in Borken. Um an die Pedelecs verschiedener Hersteller zu gelangen, hatte sich Einbrecher gewaltsam Zugang in das Gebäude an der Straße Neutor verschafft. Der ...

