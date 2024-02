Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Fahrräder aus Showroom entwendete

Schaden im hohen fünfstelligen Bereich

Borken (ots)

Tatort: Borken, Neutor;

Tatzeit: zwischen 16.02.2024, 19.00 Uhr, und 17.02.2024, 08.45 Uhr;

17 Fahrräder aus einem Ausstellungsraum entwendet haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag in Borken. Um an die Pedelecs verschiedener Hersteller zu gelangen, hatte sich Einbrecher gewaltsam Zugang in das Gebäude an der Straße Neutor verschafft. Der Gesamtschaden liegt nach derzeitigem Ermittlungsstand im hohen fünfstelligen Eurobereich. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Borken: Tel. (02861) 9000. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell