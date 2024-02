Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Über Garagendach in Haus eingedrungen

Borken (ots)

Tatort: Borken, Leinenweberstraße;

Tatzeit: zwischen 17.02.2024, 19.30 Uhr, und 18.02.2024, 01.00 Uhr;

Um in ein Wohnhaus in Borken einzudringen, kletterten Unbekannte an der Leinenweberstraße auf ein Garagendach und brachen ein Fenster des Obergeschosses auf. Im Inneren durchwühlten die Täter Schubladen und Schränke. Ob die Einbrecher bei der Tat zwischen Samstag, 19.30 Uhr, und Sonntag, 01.00 Uhr, Beute machten, stand zum Zeitpunkt der Tatortaufnahme noch nicht fest. Die Kriminalinspektion 1 in Borken sucht Zeugen: Tel. (02861) 9000. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell