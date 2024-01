Polizei Bochum

POL-BO: Blitzeis-Bilanz der Polizei: Viele Unfälle, keine Verletzten

Bochum, Herne, Witten (ots)

Glatte Straßen haben am Freitag, 12. Januar, zu zahlreichen Polizeieinsätzen geführt. Es blieb zum Glück bei Blechschäden, verletzt wurde niemand.

Die Polizeileitstelle sowie die Streifenbeamtinnen und Beamten in Bochum, Herne und Witten hatten gut zu tun: Zwischen Donnerstagabend und Freitagvormittag kam es insgesamt zu 84 Einsätzen im Zusammenhang mit Glatteis-Unfällen. In Bochum rückten die Beamten 45 Mal aus, in Herne kam es zu 27 Einsätzen, in Witten zu 11; zudem sicherten die Polizisten eine Gefahrenstelle in Herne.

Unter den genannten Unfällen befinden sich auch Unfallfluchten: in Bochum eine, in Herne drei und in Witten zwei.

Auch, wenn die amtliche Blitzeis-Warnung mittlerweile aufgehoben worden ist: Die Polizei appelliert bei den aktuellen Witterungsbedingungen generell zu erhöhter Vorsicht.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell