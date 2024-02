Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Vandalen randalieren am Glockenmuseum

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Lindenstraße;

Tatzeit: 16.02.2024, zwischen 18.00 Uhr und 22.45 Uhr;

Mit weißem sowie schwarzem Lack haben Unbekannte in Gescher eine öffentliche Toilette an der Lindenstraße besprüht. Unzählige Schmierereien auf Zwischenwänden, Fliesen und auch auf einer vor dem Gebäude ausgestellten Glocke hinterließen die Täter am Freitagabend. Zudem beschädigten die Vandalen das Sanitärmobiliar und verstopften die Abflüsse. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

