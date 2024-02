Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Mit Fahrertür Radfahrerin touchiert

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden, Windmühlentor;

Unfallzeit: 18.02.2025, 14.40 Uhr;

Die Fahrertür geöffnet, obwohl eine Radfahrerin gerade vorbeifahren wollte, hat ein 43 Jahre alter Autofahrer aus Polen am Sonntag in Vreden. Eine 16-Jährige konnte gegen 14.40 Uhr auf der Straße Windmühlentor nicht mehr ausweichen - es kam zur Kollision, in dessen Folge die Vredenerin stürzte. Der alarmierte Rettungsdienst kam nicht zum Einsatz. Die Gestürzte hatte sich nur leicht verletzt und eine Behandlung war zunächst nicht erforderlich. In diesem Zusammenhang weist die Polizei erneut darauf hin, dass diese sogenannten Dooring-Unfälle durch Autofahrer vermieden werden können, indem sie die Tür mit der rechten statt mit der linken Hand öffnen - das ist der Holländer-Griff. Durch diese Bewegung dreht der Oberkörper mitsamt dem Kopf automatisch in die Richtung des rechten Winkels, der weder durch den Rück- noch durch den Seitenspiegel sichtbar ist. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell