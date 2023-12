POL-OH: Diebstahl - Kennzeichendiebstahl - Nummernschild gestohlen - Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda (ots) - Eine leichtverletzte Person und ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwoch, dem 13.12.2023, gegen 16.25 Uhr in Petersberg OT Horwieden, in der Straße Am Tannenküppel, Kreuzungsbereich K 6 in Höhe Thonweg. Eine 22-jährige Frau aus Petersberg befuhr mit ihrem PKW, einem BMW Mini One, in Petersberg-Horwieden die Straße Am Tannenküppel in ...

mehr