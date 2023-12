Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Petersberg

Fulda (ots)

Eine leichtverletzte Person und ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwoch, dem 13.12.2023, gegen 16.25 Uhr in Petersberg OT Horwieden, in der Straße Am Tannenküppel, Kreuzungsbereich K 6 in Höhe Thonweg. Eine 22-jährige Frau aus Petersberg befuhr mit ihrem PKW, einem BMW Mini One, in Petersberg-Horwieden die Straße Am Tannenküppel in Fahrtrichtung K6 / Thonweg. Verkehrsbedingt musste sie im Kreuzungsbereich zur K 6 zunächst mit ihrem PKW anhalten. Im weiteren Verlauf jedoch übersah die junge Frau beim Einbiegen einen auf der K 6 aus Petersberg-Steinau in Fahrtrichtung Magretenhaun fahrenden PKW VW-Golf, es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Während durch den Zusammenprall der beiden Fahrzeuge die 22-jährige Unfallverursacherin leichtverletzt wurde, blieb der Fahrer des VW Golf, ein 26-jähriger Mann aus Poppenhausen, unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro.

