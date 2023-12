Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Lauterbach

Lauterbach (ots)

Im Zeitraum vom Sonntag, 10.12.2023, 14:00 Uhr, bis Montag, 11.12.2023, 07:00 Uhr, kam es in Lauterbach zu einer Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden in der Straße "Hinter dem Spittel" auf Höhe der Hausnummer 8. Eine bislang unbekannte Person stieß mit einem Fahrzeug gegen das auf einem dortigen Anwohnerparkplatz stehende Fahrzeug der Geschädigten und verursachte hierdurch Sachschaden an der hinteren Stoßstange der Geschädigten. Anschließend entfernte sich die unbekannte Person von der Unfallörtlichkeit, ohne ihren Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Am Abend des 10.12.2023 fand der Weihnachtsmarkt in Lauterbach in diesem Bereich statt. Es wird nach Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben und gegebenenfalls Auskunft hierüber geben können. Hinweise nimmt die Polizeistation Lauterbach unter der Rufnummer: 06641/971 - 0, oder jede andere Dienststelle entgegen.

