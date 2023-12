POL-OH: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda (ots) - Fulda. Unbekannte versuchten am Mittwoch (13.12.), gegen 22.30 Uhr, in ein Schulgebäude in der Werner-Schmid-Straße einzubrechen. Durch die Hebelversuche an der Vordertür entstand rund 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de. (PB) Kontakt: Polizeipräsidium ...

