Ein Unbekannter drang am Wochenende in ein Gebäude in Böhmenkirch ein.

Der Einbrecher war zwischen Samstag 16.30 Uhr und Sonntag 6 Uhr in der Buchenstraße unterwegs. An einem Firmengebäude hebelte der Unbekannte ein Fenster auf. So gelangte er in das Innere. Dort brach der Einbrecher noch eine Bürotür auf und suchte nach Brauchbarem. Er fand eine Geldkassette und öffnete diese. Darin befand sich Geld. In einem Schreibtisch entdeckte der Einbrecher weiteres Bargeld. Das machte er zu seiner Beute und flüchtete unerkannt. Die Polizei Geislingen sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen auf.

