Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.12.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim: Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Rund 28.000 Euro Sachschaden entstand am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall bei Wertheim. Gegen 15 Uhr war eine 47-Jährige mit ihrem Seat Ibiza und ein 63-Jähriger mit seinem BMW X4 auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufscenters unterwegs. Im Bereich der Parkreihen kreuzten sich die Fahrwege und die beiden Fahrzeuge prallten zusammen. Beide Personen waren vermutlich nicht mit Schrittgeschwindigkeit unterwegs und übersahen das jeweils andere Auto. Verletzt wurde niemand. Es entstand lediglich Sachschaden, der auf insgesamt auf circa 28.000 Euro geschätzt wird.

A81/Ahorn: Grauer Kastenwagen nach Verkehrsunfall gesucht

Nachdem am Freitagmorgen auf der Autobahn 81 bei Ahorn eine BMW-Fahrerin von der Fahrbahn abkam und mit der Schutzplanke kollidierte, sucht die Polizei Zeugen. Die 38-Jährige befuhr gegen 8.15 Uhr die A 81 in Fahrtrichtung Würzburg. Zwischen den Anschlussstellen Osterburken und Boxberg wechselte der Fahrer oder die Fahrerin eines grauen Kastenwagens von der rechten Fahrspur auf die mittlere, um einen Lkw zu überholen. Hierbei übersah er oder sie vermutlich die von hinten heranfahrende BMW-Lenkerin. Diese musste daraufhin so stark abbremsen, dass sie ins Schleudern geriet, nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einer Schutzplanke kollidierte. Zu einer Berührung mit dem Kastenwagen kam es nicht. Dieser setzte seine Fahrt nach dem beinahe Zusammenstoß unbehelligt fort. Der Gesamtschaden wird auf 19.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem grauen, älteren Kastenwagen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07134 5130 bei der Verkehrspolizei in Weinsberg zu melden.

Bad Mergentheim: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person verursachte am Freitag zwischen um 10.50 Uhr und 11.10 Uhr einen Verkehrsunfall in Bad Mergentheim und fuhr anschließend weiter. Innerhalb dieses Zeitraums fuhr die Person mit ihrem Fahrzeug beim Rangieren gegen einen auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Max-Eyth-Straße geparkten Ford Mustang. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, zu melden.

Grünsfeld: Betrunkener verursacht Auffahrunfall

Ein betrunkener Autofahrer verursachte am Freitagnachmittag einen Auffahrunfall bei Grünsfeld. Gegen 15 Uhr war der 61-Jährige mit seinem Ford Focus auf der Landesstraße 512 in Schlangenlinien unterwegs und kollidierte mit dem vorausfahrenden Peugeot 107 eines 37-Jährigen, als dieser auf den Zubringer der Bundesstraße 290 auffahren wollte. Durch den Zusammenprall wurde der Peugeot-Fahrer leicht verletzt. Der 61-Jährige war vermutlich so stark betrunken, dass er nicht mehr im Stande war einen Alkoholtest durchzuführen. Er musste in Begleitung der Polizeibeamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden wir auf rund 12.000 Euro geschätzt.

