Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG DES POLIZEIPRÄSIDIUMS HEILBRONN VOM 03.12.2023 MIT EINEM BERICHT AUS DEM HOHENLOHEKREIS

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Zeugenaufruf nach Brand in einer Garage

Am Samstag, 02.12.2023, gegen 21:00 Uhr, kam es Künzelsau, in der Straße "Am Künsbach", in einer Doppelgarage an einem Wohnhaus zu einem Brand von mehreren Mülltonnen. Die verständigte Feuerwehr konnte den Brand löschen, so dass es in der Garage nicht zu weiteren größeren Brandschäden kam. Der Gesamtschaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf ca. 2.000,- Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist bislang unklar. Ein Betreten der Garage und Entzünden der Mülltonnen durch bislang unbekannte Personen kommt in Betracht, weshalb Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, gebeten werden, sich beim Polizeirevier Künzelsau, Tel. 07940 9400, zu melden.

