POL-HA: Die Polizei berät auf dem Dahler Bauernmarkt zum Thema Einbruchschutz

Hagen-Boele (ots) - Nachdem ein 73-Jähriger in Boele mit seinem BMW einen geparkten Seat beschädigte, entfernte sich der Hagener am Montag (11.03.) von der Unfallstelle. Die Besitzerin des Seats fand ihr Auto am Abend beschädigt vor und verständigte die Polizei. An der Windschutzscheibe hatte eine Zeugin des Unfalls einen Zettel für sie hinterlassen, auf dem Angaben zum Unfall sowie zum Verursacher vermerkt waren. ...

