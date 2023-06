Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener Radfahrer nutzt Fluchttür im Saukopftunnel als Schlafplatz

Mannheim (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde der Polizei um 00:30 Uhr durch Mitarbeiter des Landratsamt mitgeteilt, dass in einem Tunnel auf der B 38 eine der Fluchttüren geöffnet wurde. Nachdem sich eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Weinheim vor Ort ein Bild verschaffe, stellten die Beamten im Bereich der Fluchttür einen schlafenden Mann mitsamt Fahrrad fest. Im Zuge des Gesprächs mit dem 38-Jährigen konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der Mann mit seinem Fahrrad den Saukopftunnel befuhr und sich aufgrund seiner Alkoholisierung an einer Fluchttür schlafen legte. Ein Alkoholtest wurde durchgeführt. Mit 3,1 Promille war der 38-Jährige deutlich alkoholisiert. Der Mann musste die Beamten auf das Polizeirevier begleiten und eine Blutprobe abgeben. Er muss sich nur wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

