Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Meckesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Brand an Brückenbauwerk - Zeugenaufruf

Meckesheim (ots)

Durch einen bislang unbekannten Täter wurde am Montag in den frühen Abendstunden gegen 17.20 Uhr ein Holzstützpfeiler der sogenannten Aubrücke in der Schulstraße in Brand gesetzt. Durch die Freiwillige Feuerwehr Meckesheim konnte der Brand zügig gelöscht werden. Der Polizeiposten Meckesheim hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen, welche Angaben zu dem oder den Täter/Tätern oder zur Tathandlung machen können. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 06226/1336 beim Polizeiposten Meckesheim zu melden.

