Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Nattheim - Überschlag mit Folgen

Leichte Verletzungen erlitt eine Fahrerin nach einem Überschlag am Sonntag bei Nattheim.

Ulm (ots)

Die 21-Jährige war um 21.30 Uhr auf der Straße von Dischingen in Richtung Fleinheim unterwegs. Kurz vor Fleinheim geriet ihr Toyota auf glatter Straße ins Schleudern. Das Auto kam nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in den Graben. In der weiteren Folge überschlug sich der Pkw und kam senkrecht aufgestellt an einem Baum zum Stehen. Die Frau konnte sich selbst aus dem Wrack befreien, ehe die Rettungskräfte eintrafen. Sie kam vorsorglich in eine Klinik. Die Polizei schätzt den Schaden am Toyota auf etwa 6.000 Euro. Ein Abschlepper mit Kran barg den total beschädigten Kleinwagen.

Die Polizei weist darauf hin, dass die Fahrweise vor allem im Winter stets an die Witterungs- und Straßenverhältnissen angepasst werden muss. Nebel, Dunkelheit, Regen, Schnee oder Eis lassen das Unfallrisiko um ein Vielfaches ansteigen. Reduziertes Tempo, ausreichender Abstand, vorausschauendes Fahren und vorsichtiges Bremsen sollten daher selbstverständlich sein, damit alle sicher ankommen.

+++++2516788 (JS)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell