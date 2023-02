POL-MFR: (181) Plakate ausgetauscht - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots) - Am Freitagabend (03.02.3023) beging ein 46-Jähriger in der Nürnberger Innenstadt einen Ladendiebstahl. Aufgrund weiterer Verstöße befindet sich der Mann nun in Haft. Gegen 17:30 Uhr wurde der Mann in einem Bekleidungsgeschäft am Ludwigsplatz durch eine Zeugin dabei beobachtet, als er mit mehreren Kleidungsstücken eine Umkleidekabine betrat. Als ...

mehr