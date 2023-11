BPOLI EBB: Gesuchter Straftäter zahlte Geldstrafe

Zittau (ots) - 03.11.2023 / 15:35 Uhr / Zittau Ein 40-jähriger Mann wurde am 3. November 2023 durch die Bundespolizei um 15:35 Uhr am Zittauer Bahnhof kontrolliert. Der Deutsche hatte in seinem Rucksack ein verbotenes Einhandmesser dabei. Dieses wurde beschlagnahmt und eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz geschrieben. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Ebersbach Pressesprecher Alfred Klaner ...

