Einen Großaufgebot von Einsatz- und Rettungskräften rückte am Dienstag zu einem Feuer in Ehingen-Berkach aus.

Kurz nach 9 Uhr sah ein Arbeiter eine Rauchentwicklung auf einem Firmengelände. In einer Halle brannte ein Papierlager. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an und bekämpfte den Brand. Die Brandlast wurde mit selbstfahrenden Arbeitsmaschinen aus der Halle gebracht und vollständig gelöscht. Verletzt wurde niemand. Die Löscharbeiten zogen sich über mehrere Stunden hin. Was den Brand verursachte, ist bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Schadenshöhe lässt sich auf rund 10.000 Euro beziffern.

