POL-HK: Bispingen/Behringen: Diebstahl; Bad Fallingbostel: 1,99 Promille; Soltau: Pedelecfahrer übersehen; Buchholz: Fahrradeigentümer gesucht; Soltau/Bad Fallingbostel: Falsche Polizeibeamte

14.07.2024 / Diebstahl

Bispingen/Behringen: Unbekannte entwendeten in der Nacht von Samstag auf Sonntag, zwischen 0:00 Uhr und 04:00 Uhr, diverse Zubehörteile von einem Ackerschlepper, der auf einem Hof im Uhlenstieg stand. Es entstand ein Schaden von rund 4.000 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Bispingen unter 05194-982460 entgegen.

14.07.2024 / 1,99 Promille

Bad Fallingbostel: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten am späten Sonntagnachmittag einen 30-jährigen Autofahrer in der Gustaf-de-Laval-Straße. Dabei stellte sich heraus, dass der kontrollierte Mann erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,99 Promille. Er musste anschließend eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

14.07.2024 / Pedelecfahrer übersehen

Soltau: Eine 37-jährige Autofahrerin übersah am Sonntagmittag einen 80-jährigen Pedelecfahrer, als sie von der Buchweizenstraße in Wolterdingen auf die Kreisstraße 1 einbiegen wollte. Durch den anschließenden Zusammenstoß und Sturz wurde der 80-jährige Mann aus Soltau leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 850 Euro.

15.07.2024 / Fahrradeigentümer gesucht

Buchholz (Aller): Die Polizei stellte im Rahmen eines anderen Einsatzes bereits an Himmelfahrt (09.05.2024) ein Fahrrad am "Esseler Badesee" sicher. Das Fahrrad stammt höchstwahrscheinlich aus einem Diebstahl. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein rot-schwarzes Mountainbike der Marke McKenzie, das mit einem "96"- und einem "SV Essel"-Aufkleber versehen ist (siehe Foto). Hinweise zum Eigentümer nimmt die Polizei in Schwarmstedt unter 05071-800350 entgegen.

15.07.2024 / Falsche Polizeibeamte

Soltau/Bad Fallingbostel: Erneut haben Betrüger am Sonntag und Montag mehrere Menschen in Soltau und Bad Fallingbostel angerufen und sich als Polizeibeamte ausgegeben. In allen bisher bekannt gewordenen Fällen haben die Angerufenen die Betrugsabsicht erkannt.

Die falschen Polizeibeamten täuschen Lagen vor, um an Geld oder Wertgegenstände zu kommen. Dabei werden die Opfer massiv unter Druck gesetzt. Die Polizei Heidekreis rät:

- Bei Telefonanrufen dieser Art misstrauisch sein und das Gespräch sofort beenden!

- Familienangehörige anrufen/hinzuziehen!

- Niemals Informationen über familiäre und finanzielle Verhältnisse am Telefon mitteilen!

- Niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen übergeben oder an einem vorgegebenen Ort deponieren!

- Im Zweifel die Polizei anrufen!

Weitere Informationen finden Sie online unter www.polizei-beratung.de.

