Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Im Wald verlaufen

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein 44-Jähriger wandte sich am späten Montagabend telefonisch an die Polizei, weil er sich in einem Waldstück zwischen Mehlingen und Baalborn verirrt hatte. Mit eintretender Dunkelheit fand sich der Mann nicht mehr zurecht. Eine Polizeistreife suchte die Waldwege ab. Die Beamten trafen den 44-Jährigen mit seinem Hund kurz nach 22 Uhr wohlbehalten an. Die Polizisten begleiteten beide sicher nach Hause. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell