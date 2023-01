Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Keltern - Zeugensuche nach Unfallflucht

Keltern (ots)

Einen deutlichen Sachschaden hat am frühen Sonntagmorgen ein Unbekannter an einem geparkten Fahrzeug in Dietlingen hinterlassen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde der in der Uhlandstraße am Fahrbahnrand abgestellte Peugeot in der Zeit zwischen 02:00 Uhr und 04:00 Uhr derart beschädigt, dass er um mehrere Meter nach vorne verschoben wurde. Beim der Kollision war offenbar auch die hintere Stoßstange abgerissen worden. Sie lag neben weiteren Fahrzeugteilen am Unfallort im Fahrbahnbereich. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen konnte das Verursacherfahrzeug nicht mehr angetroffen werden. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die weitere Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neuenbürg unter der Telefonnummer 07082 7912-0 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell