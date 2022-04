Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugenaufruf nach Diebstahl

Schmalkalden (ots)

Der Wocheneinkauf einer 58-Jährigen endete Donnerstagabend in einem Lebensmittelmarkt in der Kassler Straße in Schmalkalden mit einem Fiasko. An der Kasse stellte die Dame fest, dass ihr Portmonee aus der Handtasche, welche sich während des gesamten Einkaufs im Korb befand, gestohlen wurde. In der Geldbörse waren sämtliche wichtige Dokumente, Geldkarten und Bargeld. Der Kassiererin fiel kurz zuvor ein 25-30 Jahre alter Mann mit dunkler Bekleidung auf, der auffällig schnell den Supermarkt ohne Korb und Waren verließ. Ob dieser im Zusammenhang mit dem Diebstahl steht, wird gegenwärtig geprüft. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 03693 591-0.

