Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Polizeistation am 01.04.2022 geschlossen

Schmalkalden (ots)

Die Polizeistation Schmalkalden bleibt am 01.04.2022 (Freitag) für den Besucherverkehr geschlossen. Strafanzeigen oder Hinweise können Sie jederzeit online über die Internetwache melden. Alle Infos und das Hinweisportal finden Sie hier: https://verwaltung.thueringen.de/onlinewache. In Notfällen wählen Sie die 110. Zudem können Sie sich telefonisch an die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Rufnummer 03696 591-0 wenden. Weder der Notruf, noch die Einsätze sind von den Einschränkungen betroffen. Die Polizei ist weiterhin für Sie da.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell