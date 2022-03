LPI-SHL: Unfallzeugen gesucht

Suhl (ots) - Unbekannte suchten einen Keller eines Mehrfamilienhauses in der Leonard-Frank-Straße in Suhl auf und entwendeten zwei Fahrräder, eine Stichsäge und einen Akkuschrauber. Der Entwendungsschaden liegt bei etwa 540 Euro. Die Tat muss sich in der Zeit vom 20.03.2022 bis 30.03.2022 ereignet haben. Eines der entwendeten Fahrräder konnte in einem Nachbarkeller aufgefunden werden. Hinweise zum Täter bzw. zum ...

mehr