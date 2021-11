Polizei Paderborn

POL-PB: Unsachgemäßer Umgang mit Unkrautbrenner - Feuer im Anbau

Borchen (ots)

(mb) Bei einem Brand im Anbau eines Wohnhauses am Friedhofsweg in Kirchborchen ist am Mittwochvormittag Sachschaden entstanden. Verletzt wurde niemand.

Gegen 09.30 Uhr wollte ein 66-jähriger Mann einen Gasbetrieben Unkrautbrenner im Garten einsetzen. Er entzündete den Kartuschenbrenner schon im Wintergarten-Anbau des Wohnhauses. Die Flamme setzte dort gelagertes Mobiliar, Gartengeräte und andere Gegenstände in Brand. Durch die Hitze platzen Fensterscheiben. Die Feuerwehr löschte und brachte glimmende Gegenstände ins Freie. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Der unsachgemäße Umgang mit Unkrautbrennern führt immer wieder zu Bränden. Meistens fangen trockene Hecken oder Buschwerk Feuer und stehen blitzschnell in hohen Flammen. Die Polizei rät Nutzern von Unkrautbrennern, sich bei der Inbetriebnahme an die Bedienungsanleitung zu halten und insbesondere die Warnhinweise der Hersteller strikt zu beachten.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell