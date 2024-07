Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster

Soltau: Durchsuchungen im Drogenmilieu und Festnahmen

Heidekreis (ots)

10.07. / Durchsuchungen im Drogenmilieu und Festnahmen

Munster / Soltau: Nach umfangreichen Ermittlungen im Drogenmilieu führte die Polizeiinspektion Heidekreis in Zusammenarbeit mit der Stadt Munster und dem Hauptzollamt Hannover am Mittwoch Durchsuchungen in zahlreichen Objekten in Munster und Soltau durch. Die Polizei stellte dabei eine nicht geringe Menge Kokain sowie andere Betäubungsmittel, Waffen, Bargeld, Schmuck und Gold sowie einen Pkw sicher. Drei Personen, zwei Männer (25 und 23 Jahre alt) und eine Frau (33 Jahre alt) wurden bei den Durchsuchungsmaßnahmen festgenommen und noch am gleichen Tag zwecks Haftbefehl beim Amtsgericht Soltau vorgeführt. Gegen alle drei Personen wurde Haftbefehl erlassen.

