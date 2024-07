Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Tür beschädigt; Soltau: Kleinkraftrad ohne Versicherungsschutz; Walsrode: Unfallflucht; Munster: Zeugen gesucht

03.07. - 08.07. / Tür beschädigt

Soltau: Durch Unbekannte wurde in der Zeit von Mittwoch, den 03.07. bis zum Montag, den 08.07. die Türverglasung einer Ferienwohnung in der Wietzendorfer Straße beschädigt. Nachdem die Täter die Verglasung beschädigt hatten, flüchteten sie jedoch und ließen von einem Betreten der Wohnung ab.

07.07. / Kleinkraftrad ohne Versicherungsschutz Soltau: Polizeibeamte kontrollierten am Sonntag einen 67-Jährigen, der mit seinem Kleinkraftrad in der Straße Zu Meyers Föhr unterwegs war. Der Mann hatte keinen gültigen Versicherungsschutz für sein Fahrzeug. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein.

08.07. / Unfallflucht

Walsrode: Zu einem Unfall kam es am Montag gegen 11.30 Uhr in der Langen Straße in Walsrode. Eine 71-jährige Walsroderin war mit ihrem Nissan in der Langen Straße unterwegs. Um einem querenden Radfahrer das Vorbeifahren zu ermöglichen, setze die Frau mit ihrem Pkw ein Stück zurück und fuhr dabei auf den hinter ihr stehenden Toyota einer 87-jährigen Frau auf. An beiden Fahrzeugen entstand durch den Zusammenstoß ein Sachschaden. Da die Verursacherin sich nach dem Zusammenstoß jedoch direkt vom Unfallort entfernte, wurde sie anschließend von den Polizeibeamten zu Hause aufgesucht und ein Strafverfahren gegen sie eingeleitet.

04.07./Zeugen gesucht

Munster: Auf dem Parkplatz des Aldi- Discounters am Winkelmannshof wurde bereits am 04.07.2024, zwischen 14:35 Uhr und 14:50 Uhr ein grauer Opel Crossland am linken Fahrzeugheck beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei Munster unter 05192/9600 zu melden.

