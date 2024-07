Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Einbrecher scheitern an Tür; Munster: Rollerfahrer aus dem Verkehr gezogen; Fettbrand am Gasgrill

Heidekreis (ots)

07.07 / Einbrecher scheitern an Tür

Bad Fallingbostel: in der Nacht zu Sonntag versuchten Unbekannte die Eingangstür einer leerstehenden Apotheke in der Hindenburgstraße aufzubrechen. Die Täter scheiterten jedoch bereits an der Tür und ließen vermutlich aufgrund der ausgelösten Alarmanlage von ihrem weiteren Vorgehen ab.

07.07. / Rollerfahrer aus dem Verkehr gezogen Munster: Am Sonntag gegen 18:20 Uhr wurden Polizeibeamte auf einen 16-Jährigen aufmerksam, der mit seinem Roller im Ellernbusch unterwegs war. Der junge Fahrer trug weder einen Helm noch hatte er eine entsprechende Prüfbescheinigung, um den Roller überhaupt fahren zu dürfen. Als die Beamten sich den Roller noch genauer anschauten, bemerkten sie, dass für diesen kein Versicherungsschutz bestand und er in einem nicht verkehrstauglichen Zustand war. Gegen den 16-jährigen Munsteraner wurde ein Strafverfahren eingeleitet und seine Weiterfahrt untersagt.

07.07. / Fettbrand am Gasgrill

Walsrode: Gegen 14.10 Uhr kam es am Sonntag in der Straße Witwengarten zu einem Fettbrand bei einem Gasgrill. Die Feuerwehr Düshorn konnte durch schnelles Eingreifen den Brand sofort löschen und lediglich der Grill selbst wurde beschädigt.

