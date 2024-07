Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Unfall führt zu Sperrung auf der A 7; Buchholz: Einbruch; Buchholz: Schlangenlinien; Walsrode: Geschwindigkeitsmessungen; Soltau: Radfahrerin nach Unfall gesucht

Heidekreis (ots)

03.07.2024 / Unfall führt zu Sperrung auf der A 7

Soltau/A 7: Am Mittwoch verunfallte gegen 17:00 Uhr ein Sattelzug auf der A 7 in Fahrtrichtung Hannover. Dabei kam der 23-jährige Fahrer mit seinem Gespann, im Baustellenbereich zwischen Soltau-Ost und Soltau-Süd, nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte unter anderem mit einem Verkehrszeichen sowie Bäumen. Dies führte im Bereich der Unfallstelle zu einer Vollsperrung in Fahrtrichtung Hannover und zu einer Teilsperrung in Fahrtrichtung Hamburg. Die Sperrungen dauern aufgrund der anhaltenden Bergung zur Stunde noch an.

Umfahren Sie, wenn möglich, die Unfallstelle weiträumig!

03.07.2024 / Einbruch

Buchholz (Aller): Unbekannte drangen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, zwischen 03:00 Uhr und 03:20 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Straße "Im Windbruch" ein. Dafür hebelten die Täter die Terrassentür im Erdgeschoss auf. Die Geschädigten, die sich im Obergeschoss befunden haben, wurden durch die Geräusche geweckt. Die Einbrecher bemerkten das womöglich auch und flüchteten daher vermutlich ohne Beute. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

03.07.2024 / Schlangenlinien

Buchholz (Aller): Am Mittwochnachmittag meldeten Zeugen ein Auto zwischen Schwarmstedt und Norddrebber, das starke Schlangenlinien fuhr, mehrfach in den Gegenverkehr geriet und fast mit einem Baum kollidierte. Die hinzugezogenen Einsatzkräfte konnten die 69-jährige Fahrerin schließlich auf einem Tankstellengelände am Autohof Schwarmstedt kontrollieren. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,06 Promille. Die Frau, die aus der Region Hannover stammt, musste anschließend eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben.

03.07.2024 / Geschwindigkeitsmessungen

Walsrode: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis führten am Mittwochnachmittag eine zweistündige Geschwindigkeitskontrolle in Uetzingen, in Höhe der Kirche, durch. Dabei wurden insgesamt acht Autos gemessen, die zu schnell unterwegs waren. Ein 38-jähriger Autofahrer stand zudem unter dem Einfluss von THC. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

04.07.2024 / Radfahrerin nach Unfall gesucht

Soltau: Im Oeninger Weg kam es bereits am 11. Juni 2024 zu einem Unfall, bei dem ein bislang unbekanntes Mädchen mit ihrem Fahrrad stürzte. Ein 41-jähriger Autofahrer wollte gegen 07:45 Uhr vom Böningweg einbiegen und bemerkte dabei die Radfahrerin zu spät. Beim Umfahren des Autos stürzte sie und stieß gegen die Fahrzeugschürze. Trotz mehrfacher Nachfrage verneinte das Mädchen weitere Hilfe und die Hinzuziehung der Polizei, da sie zu einem Schulausflug müsse. Sie kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 14-16 Jahre - geschminkt - Bekleidung: breite Jeans, babyblauer Hoodie - dunkles, schulterlanges Haar - babyblaues Fahrrad

Hinweise nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell