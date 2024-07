Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Heidekreis: Mobile Kontrollen; Bispingen/A 7: Liegengebliebener Reifen; Soltau: Unfall mit Leichtverletzten

Heidekreis (ots)

02.07.2024 / Mobile Kontrollen

Heidekreis: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis führten am Dienstag auf der A 7 erneut mobile Kontrollen durch. Dabei wurde der Fokus unter anderem auf die Einhaltung des erforderlichen Mindestabstandes und der Geschwindigkeit gelegt. Es wurden mehrere Verstöße festgestellt und geahndet, bei denen sich unter anderem Sattelzüge nicht an den Mindestabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug gehalten haben. Zudem stoppten die Polizeibeamten einen 43-jährigen Mann aus Neumünster, der mit seinem Auto trotz Toleranzabzug noch 58 km/h zu schnell war.

02.07.2024 / Liegengebliebener Reifen

Bispingen/A 7: Am späten Dienstagabend, kurz vor Mitternacht, kollidierten insgesamt drei Fahrzeuge mit einem Lkw-Reifen, der ohne Hinweis auf den Verursacher, auf dem linken Fahrstreifen der A 7 (Rtg. Hamburg) lag. Durch die Kollisionen waren schlussendlich alle drei Autos nicht mehr fahrbereit - verletzt wurde niemand. Es entstand ein Gesamtschaden von über 26.000 Euro.

02.07.2024 / Unfall mit Leichtverletzten

Soltau: Ein 80-jähriger Autofahrer wollte am Dienstagmorgen in der Straße "Unter den Linden" von einem Grundstück auf die Fahrbahn einbiegen. Dabei übersah er ein bevorrechtigtes Auto, das in Richtung der "Rathauskreuzung" fuhr. Durch den Zusammenstoß wurden der Verursacher sowie eine 69-jährige Autofahrerin leicht verletzt. Beide wurden in ein umliegendes Krankhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden von 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell