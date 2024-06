Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Wochenendmeldung der PI Heidekreis 28.06.-30.06.2024

PI Heidekreis (ots)

Schwerer Verkehrsunfall

Am Samstag, den 29.06.2024, kam es gegen 09:40 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der BAB 7, Richtung Hamburg, in Höhe der AS Berkhof. Ein 29-jähriger Mann aus Salzgitter fuhr mit seinem Audi auf ein am Stauende stehendes Fahrzeug auf. Hierdurch wurden der Fahrzeugführer sowie drei weitere Fahrzeuginsassen, darunter zwei 6-jährige Kinder, schwer verletzt und mussten teilweise mit Rettungshubschraubern in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Weiterhin verletzte sich der Fahrzeugführer aus dem stehenden Fahrzeug durch den Aufprall leicht. Für Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen musste die Autobahn für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Fahren unter Kokaineinfluss

Am Samstagabend, gegen 20:00 Uhr führten Beamtinnen des PK Bad Fallingbostel eine Verkehrskontrolle auf der Rastanlage Lüneburger Heide Ost durch. Bei dem 24 Jahre alten Fahrzeugführer konnte eine Kokainbeeinflussung festgestellt werden. Die Fahrt war damit beendet und dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeiten und ein Strafverfahren.

Witterungsbedingter Verkehrsunfall

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen Mitternacht zu einem Verkehrsunfall auf der A7, in Richtung Hamburg, kurz vor dem Parkplatz Südhorn. Ein 25-jähriger Mann kam auf der regennassen Fahrbahn in Schleudern und kollidierte mit einer Betonschutzwand. Durch das Unfallgeschehen verletzte sich der Mann leicht und musste in ein Krankenhaus. Ihn erwartet nun ein Bußgeldverfahren, da er für die schlechten Wetterverhältnisse nicht mit angepasster Geschwindigkeit gefahren ist.

Nach Wildunfall überschlagen

Wietzendorf: Am Samstagmorgen kollidierte eine 21-jährige Bergenerin auf der Kreisstraße 12 mit einem Reh. Nach der Kollision kam der PKW nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die junge Frau erlitt hierbei Verletzungen, und kam in ein Krankenhaus.

Bedrohung am Badeteich

Bispingen: Am Samstagvormittag hielt sich ein Pärchen mit mehreren Hunden am Steinbecker Badeteich auf. Da die Hunde am Ufer Löcher gruben, kam es zu einem verbalen Streit mit weiteren Badegästen. Ein 44-jähriger Mann aus Soltau wollte den Streit schlichten und wurde hierbei durch den unbekannten Hundehalter bedroht. Nach dem Streit entfernte sich das Pärchen in unbekannte Richtung. Hinweise zu dem Pärchen (beide Personen ca. Ende 30 mit einem schwarzen Schäferhund sowie einem kleinen weißen Hund dabei) nimmt die Polizei Munster unter 05192/9600 entgegen. .

Radlader ohne Zulassung

Bispingen: Am Samstagnachmittag stoppte die Polizei einen überbreiten Radlader in der Soltauer Straße. Die Arbeitsmaschine war weder zugelassen, noch lag eine Erlaubnis für das Befahren von öffentlichen Straßen vor. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Soltau: Am Samstagmittag gegen 14:00 Uhr wurde bei einer Verkehrskontrolle ein Audi durch die Kollegen in der Wilhelmstraße angehalten. Der 27-jährige Fahrer war leider nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Sowohl gegen ihn als auch den Halter des Fahrzeugs wurden Strafanzeigen geschrieben.

Brand im Hotel

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 23:00 Uhr kam es zum Brand in einem Hotel in der Winsener Straße in Soltau. Aus bislang unbekannter Ursache brach im Keller ein Feuer aus. Das gesamte Hotel wurde geräumt und der Brand gelöscht. Zwei Personen erlitten Rauchgasintoxikationen. Im Anschluss konnten die Hotelgäste ihren Urlaub in dem Haus fortsetzen.

Bei einer Zeltparty in Lindwedel kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen aus Schwarmstedt und den Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes. Die zwei Gäste waren zuvor aufgefordert worden, die Party zu verlassen. Im Rahmen der Auseinandersetzung wurden mehrere beteiligte Personen leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell