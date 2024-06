Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Vereinsbus wieder da; Bispingen: Einbruch in Raststätte; Essel: Roggen durch Vollbremsung verloren; Schneverdingen: Anhänger von Grundstück entwendet

Heidekreis (ots)

27.06.2024 / Vereinsbus wieder da

Munster: Am Mittwoch wurde der Polizei in Munster der Diebstahl eines Vereinsbusses des örtlichen Sportvereins gemeldet. Ein derzeit Unbekannter sei zuvor an den originalen Fahrzeugschlüssel des weißen VW-Busses gelangt, der mit Werbeaufklebern und Vereinswappen versehen ist. Am Donnerstagmorgen konnte das als gestohlen gemeldete Fahrzeug samt Originalschlüssel wieder am Vereinsheim festgestellt werden. Die Sachverhaltsklärung ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

26.06.2024 / Einbruch in Raststätte

Bispingen: In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, gegen 03:00 Uhr, verschafften sich zwei Unbekannte gewaltsam Zugang zu einem geschlossenen Bereich der Raststätte Lüneburger Heide Ost. Anschließend entwendeten die Täter Bargeld aus zwei zuvor aufgebrochenen Spielautomaten. Hinweise zur Tat und/oder den Tätern nimmt die Polizei in Bad Fallingbostel unter 05162-9720 entgegen.

25.06.2024 / Roggen durch Vollbremsung verloren

Essel: Am Mittwochmittag fuhr ein Wohnmobil von der Raststätte Allertal-West auf die Landesstraße 180 ein und unterschätzte dabei den Abstand zu einem bevorrechtigten Sattelzug, der schließlich eine Vollbremsung durchführen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierdurch geriet etwa 300 kg geladener Roggen auf die Straße. Verletzt wurde niemand.

24.06.2024 / Anhänger von Grundstück entwendet

Schneverdingen: In der Zeit vom 17.06.2024 bis 24.06.2024 wurde ein Bauanhänger von einem Grundstück, das in der Schröderstraße liegt, entwendet. Der Anhänger der Marke Humbaur (WL-Kennzeichen) war mit einem Anhängerschloss gesichert. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05193-982500 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell