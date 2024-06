Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: An Fahrrädern geschraubt; Schneverdingen: Selbstbedienungsautomat angegangen; Bispingen: Auf Schulgelände gezündet; A 7/Bispingen: Unfall mit zwei Verletzten

Heidekreis (ots)

23.06.2024 / An Fahrrädern geschraubt

Munster: Zeugen meldeten am Sonntagmorgen einen Mann, der am Bahnhof an mehreren abgestellten Fahrrädern herumschraubte. Einsatzkräfte der Polizei stellten bei einer anschließenden Kontrolle diverses Werkzeug und eine abgebaute Bremsbacke im Nahbereich fest. Gegen den 72-jährigen Mann aus Munster wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

23.06.2024 / Selbstbedienungsautomat angegangen

Schneverdingen: Unbekannte versuchten in der Zeit von Freitagvormittag bis Sonntagmorgen das Geldfach eines Selbstbedienungsautomaten, der in der Bergstraße steht, gewaltsam zu öffnen. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05193-982500 entgegen.

23.06.2024 / Auf Schulgelände gezündet

Bispingen: Am Sonntagnachmittag legten Kinder ein Feuer aus Unrat und Pflanzenwuchs auf dem Schulgelände der örtlichen Grund- und Oberschule. Dabei wurde ein Tisch beschädigt. Die eingesetzten Beamten stellten vor Ort noch drei Tatverdächtige im Alter von 12 bis 13 Jahren fest. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gemeinschädlicher Sachbeschädigung durch Feuer eingeleitet.

23.06.2024 / Unfall mit zwei Verletzten

A 7/Bispingen: Ein 72-jähriger Autofahrer stieß am Sonntagmorgen bei einem Überholvorgang auf der A 7 (Fahrtrichtung Hamburg) gegen den Auflieger eines vorausfahrenden Sattelzuges. Durch die Kollision kam das Auto ins Schleudern und schließlich auf dem linken Fahrstreifen zum Stillstand. Der Fahrer und seine 61-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro.

